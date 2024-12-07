Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Южнокорейский президент Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране и пообещал не использовать этот инструмент на предстоящем голосовании в парламенте по импичменту. Слова главы государства привело агентство Yonhap.

«Юн извиняется перед населением, что объявление военного положения вызвало для населения неудобства и беспокойство. Второго военного положения не случится», — говорится в обращении президента.

Сок Ель подчеркнул, что за введение военного положения готов понести законную ответственность.

«В будущем доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию, в том числе по поводу моего срока на посту», — отметил он.

Ранее стали известны сроки голосования по импичменту президента Южной Кореи. По закону депутаты парламента должны рассмотреть его в течение 24-72 часов, то есть не позднее 7 декабря.