Суд в Вене обязал Rasperia выплатить Raiffeisen Bank около €3,15 млрд

Суд по гражданским делам Вены заочно обязал компанию Rasperia Trading Limited выплатить австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International и ее российской дочерней структуре АО «Райффайзенбанк» около 3,15 миллиарда евро (около 319 миллиардов рублей) в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщило Reuters .

Компания, которую связывают с предпринимателем Олегом Дерипаской, сможет обжаловать решение в течение четырех недель. До истечения этого срока оно не вступит в силу.

Raiffeisen Bank International планировал обратиться к австрийскому финансовому регулятору FMA. Банк попросит разрешить использовать активы Rasperia, замороженные в Австрии в рамках санкций Евросоюза, для исполнения решения суда.

Спор возник из-за 28,5 миллиона акций австрийской строительной компании «Страбаг», принадлежавших Rasperia. После введения санкций против Дерипаски активы заморозили, а компания лишилась доступа к дивидендам и другим выплатам. В российских судах Rasperia добилась взыскания с Райффайзенбанка более двух миллиардов евро, а затем еще 339 миллионов евро. В ответ компания подала в Австрии иск о компенсации убытков.