ЕС сможет передать активы Дерипаски банку Raiffeisen

Евросоюз может разморозить акции российского бизнесмена Олега Дерипаски стоимостью два миллиарда евро в строительной компании Strabag и передать австрийскому Raiffeisen Bank, сообщили источники газеты Financial Times .

«По словам европейских чиновников, ЕС готовится снять санкции с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International ущерб, который ему пришлось понести в России», — написали журналисты.

В июле Raiffeisen Bank сообщил, что решение российского суда о возмещении ущерба «Распериа трейдинг лимитед» сильно повлияло на результаты всей банковской группы Raiffeisen Bank International, отметили «Известия».

В мае Центральный банк России изъял со счета российского подразделения австрийского банка 1,87 миллиарда евро и передал эти деньги компании «Распериа».

Источники FT также сообщили, что положения о разморозке акций австрийской строительной компании Strabag на сумму около двух миллиардов евро, принадлежавших Дерипаске, включены в последний проект предложения ЕС по санкциям против России.

Россия разрабатывает решительные меры на случай изъятия своих замороженных активов в Европе. Источники Bloomberg заявили , что страна может быстро национализировать и затем продать иностранные активы.