Суд обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию компании «Распериа»

Арбитражный суд Калининградской области вынес решение о взыскании с Райффайзенбанка 195 миллиардов рублей в пользу компании «Распериа». Об этом «Ведомостям» сообщили адвокат «Расперии» и партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук.

В декабре 2023 года австрийская группа RBI сообщила, что Райффайзенбанк купит 24,1% замороженных акций Strabag у компании «Распериа», которая на тот момент принадлежала российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, за 1,5 миллиарда евро.

В апреле 2024 года компания Strabag сообщила, что Олег Дерипаска уведомил ее о передаче акций «Распериа» в пользу российского АО «Илиадис». В мае RBI отказался от покупки доли в Strabag, ссылаясь на «предосторожности».

В декабре 2024 года Strabag объявила, что получила уведомление от «Илиадиса» о возврате акций «Распериа» ее бывшей материнской компании — российской «Валтура холдингз лимитед».

Российская компания «Распериа» посчитала, что ей причинен ущерб, и потребовала взыскать с зарубежных ответчиков около двух миллиардов евро, которые составляют уставный капитал Strabag, а также невыплаченные дивиденды и проценты.

«МКАО „Распериа трейдинг лимитед“, которое является совладельцем австрийского строительного концерна Strabag, отсудило 195 млрд руб. у российского Райффайзенбанка, Strabag и восьми его иностранных акционеров. 20 января Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск „Распериа“», — сообщили авторы публикации.

Ранее пользователи Райффайзенбанка пожаловались на сбой при входе в приложение. Также с трудностями столкнулись и клиенты Россельхозбанка. В его пресс-службе банка объяснили происходящее DDoS-атаками.