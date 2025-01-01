Суд в Казахстане взыскал с пенсионера 1,7 млн рублей за двойное гражданство

Суд в Казахстане взыскал с проживающего в Астане пенсионера, имеющего двойное гражданство, 8,9 миллиона тенге (1,7 миллиона рублей) за незаконно полученные пенсионные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Астаны.

«По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 миллиона тенге», — уточнили в прокуратуре.

Там пояснили, что пенсионер имел гражданство Казахстана и Российской Федерации. При этом он в течение 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсионные выплаты.

В надзорном ведомстве отметили, что в данном случае было нарушено соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. После переселения пенсионера в Казахстан ему должны были прекратить платить пенсию того же вида в России.

Кроме того, в Казахстане по закону запрещено двойное гражданство.

До этого в посольстве Казахстана сообщили о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров гражданам из-за рубежа, сообщило издание News.ru.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил об индексации страховых пенсий с 1 января 2025 года на 7,3%, причем эта цифра еще может увеличиться.