Для 9 млн работающих пенсионеров России в 2025 году проиндексируют пенсию

С 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексируют на 7,3%. Изменения затронут как неработающих, так и работающих пенсионеров. Об этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал ТАСС .

По его словам, коэффициент, который озвучили сейчас, относится к прогнозному индексу инфляции. Однако эта цифра еще может увеличиться.

«У правительства есть право доиндексировать пенсии, и я надеюсь, что этим правом оно воспользуется, когда подсчитает, какая разница между прогнозом и реальной инфляцией», — пояснил Нилов.

Депутат добавил, что индексация пенсий среди работающих пенсионеров охватит порядка девяти миллионов человек.

Ранее в России анонсировали повышение социальных пенсий. Для отдельных категорий получателей выплаты увеличатся на 14,75%.