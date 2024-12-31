Для 9 млн работающих пенсионеров России в 2025 году проиндексируют пенсию
С 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексируют на 7,3%. Изменения затронут как неработающих, так и работающих пенсионеров. Об этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал ТАСС.
По его словам, коэффициент, который озвучили сейчас, относится к прогнозному индексу инфляции. Однако эта цифра еще может увеличиться.
«У правительства есть право доиндексировать пенсии, и я надеюсь, что этим правом оно воспользуется, когда подсчитает, какая разница между прогнозом и реальной инфляцией», — пояснил Нилов.
Депутат добавил, что индексация пенсий среди работающих пенсионеров охватит порядка девяти миллионов человек.
Ранее в России анонсировали повышение социальных пенсий. Для отдельных категорий получателей выплаты увеличатся на 14,75%.