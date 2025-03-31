Суд лишил Марин ле Пен возможности выдвигаться в президенты в 2027 году

Суд признал французскую политику Марин Ле Пен виновной в хищении бюджетных средств и запретил ей на пять лет избираться в органы власти. Об этом заявила газета Le Monde .

Согласно приговору, бывшая лидер «Национального объединения», будучи депутатом Европарламента, фиктивно наняла четырех помощников. Получая деньги из европейской кассы, на деле они работали на партию своей нанимательницы.

Таким образом, Ле Пен не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года. Кроме того, она должна будет выплатить штраф в 300 тысяч евро.

Прошлым летом депутаты от ее партии заявляли, что Ле Пен и нынешний лидер объединения Жордан Барделла, если придут к власти, попытаются сделать все, чтобы усадить за стол переговоров и российских, и украинских представителей.