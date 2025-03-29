«Я не сломлена». Гуцул обратилась к сторонникам после ареста

Сфабрикованное уголовное дело и незаконный арест не стали поводом для отказа от убеждений и прекращения борьбы. Об этом в обращении к сторонникам заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, опубликовав полный текст заявления в Telegram-канале .

Политик подчеркнула, что рассматривает уголовное преследование как удар по всей автономии. Она призвала жителей не поддаваться страху и продолжать борьбу за интересы региона.

«Знайте, я не сломлена! Я не дрогнула, не попросила пощады у тех, кто хочет унизить Гагаузию. И я не отрекусь от своих убеждений! Потому что знаю, что за мной — вы», — написала Гуцул.

Она добавила, что необходимо отстоять право народа на честность и справедливость и не отказываться от борьбы за интересы автономии и всей страны.

«Продолжайте отстаивать наши ценности, защищать права гагаузского народа и всех граждан, верящих в честность и справедливость. Наша сила в единстве. И только вместе мы сможем противостоять беззаконию», — сказала Гуцул.

Глава Гагаузии поблагодарила политиков, общественных деятелей, журналистов и простых людей, выразивших ей поддержку. Она добавила, что такое отношение «греет в этой каменной клетке». Гуцул добавила, что обязательно вернется и присоединится к борьбе за правду и справедливость.

Суд Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул на 20 суток по ходатайству прокуратуры, заподозрив политика в незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Лидера автономии задержали в аэропорту Кишинева в ночь на среду, 26 марта, при попытке улететь из страны. Никаких объяснений о причинах задержания Гуцул до заседания по избранию меры пресечения молдавские силовики не давали.