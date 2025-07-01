Прокуратура Молдавии запросила у суда девять лет лишения свободы для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом РИА «Новости» сообщил прокурор Геннадий Епуре.

«Сторона обвинения просит суд осудить Евгению Гуцул на девять лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет», — сказал он.

Требования прокуратуры Молдавии возмутили официального представителя МИД России Марию Захарову. Она обвинила Брюссель в построении диктатуры.

«Европейские антиценности в действии. Из трудолюбивой страны Брюссель кует либеральную диктатуру», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Гуцул назвала уголовное дело о незаконном финансировании политических партий сфабрикованным. Она заявила, что не откажется от борьбы.