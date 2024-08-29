Суд изъял у Павла Дурова все паспорта на период следствия

Парижский суд изъял у основателя Telegram Павла Дурова все паспорта на период следствия. Об этом ТАСС сообщила французский адвокат предпринимателя, коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова.

«На время следственных действий изъяли все паспорта, которые были при нем. То есть, у него нет возможности покинуть Францию морским, воздушным или наземным путем», — сказала она.

Сидорова допустила, что судебные власти могут поместить Дурова под стражу, если он попытается покинуть территорию Франции.

Дуров был задержан в субботу, 24 августа, в терминале парижского аэропорт Ле-Бурже. Президент республики Эммануэль Макрон заявлял, что задержание Дурова не было политическим решением. В среду, 28 августа, состоялось судебное заседание, на котором бизнесмена освободили из-под стражи, однако отправили под судебный надзор и обещания внести залог на сумму пять миллионов евро.

Ранее стала известна реакция Дурова на решение о судебном надзоре. Он остался доволен им, много шутил и улыбался в окружении близких.