Стали известна реакция Дурова на решение о судебном надзоре

Shot: глава Telegram Павел Дуров остался доволен решением о судебном надзоре

Pavel Durov
Фото: Pavel Durov/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров остался доволен решением суда взять его под надзор. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По информации авторов публикации, Дуров похвалил своего адвоката за профессионализм и остался удовлетворен решением о судебном надзоре. После заседания суда основатель мессенджера шутил, улыбался и был в хорошем настроении.

Защита Дурова в суде настаивала, что он не обязан нести ответственность за всех преступников, которые решили воспользоваться Telegram.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. После этого французский президент Эммануэль Макрон отметил, что задержание бизнесмена не было политическим решением. В среду, 28 августа, прошло судебное заседание, на котором предпринимателя освободили из-под стражи, но под судебный надзор после обещания внести залог на сумму пять миллионов евро.

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