Адвокат Дурова отверг обвинения Telegram в несоблюдении законов

Адвокат Дурова: Telegram соблюдает европейские законы, в том числе о модерации

Фото: РИА «Новости»

Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в сфере модерации, и его владелец не несет ответственность за злоупотребления пользователей, заявил адвокат Павла Дурова Давид-Оливье Камински. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Камински, деятельность Telegram не противоречит регламенту «О цифровых услугах», а его модерация соответствуют отраслевым стандартам.

Адвокат также назвал абсурдными утверждения, что владелец соцсети несет ответственность за правонарушения, которые совершают ее пользователи.

«Бессмысленно говорить, что платформа или ее руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней», — подчеркнул он.

Ранее адвокат рассказал о залоге, который назначил Дурову суд. Накануне в Париже прошло первое слушание по делу основателя Telegram. Дурова поместили под судебный надзор и запретили покидать Францию.

«Сознательная пропаганда». Захарова назвала лицемерами западных журналистов под Курском

официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Российская армия освобождает Донбасс. История Селидова, Покровска, Мирнограда и Украинска

Избиения сына и отказ от алиментов. В чем Ирина Болгар обвинила Дурова

Павел Дуров — наш Нео? Как усмиряют своих

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Производитель промышленных роботов запустит производство в «Технополис Москва»

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте