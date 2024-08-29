Адвокат Дурова отверг обвинения Telegram в несоблюдении законов

Адвокат Дурова: Telegram соблюдает европейские законы, в том числе о модерации

Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в сфере модерации, и его владелец не несет ответственность за злоупотребления пользователей, заявил адвокат Павла Дурова Давид-Оливье Камински. Его слова привело РИА «Новости» .

По словам Камински, деятельность Telegram не противоречит регламенту «О цифровых услугах», а его модерация соответствуют отраслевым стандартам.

Адвокат также назвал абсурдными утверждения, что владелец соцсети несет ответственность за правонарушения, которые совершают ее пользователи.

«Бессмысленно говорить, что платформа или ее руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней», — подчеркнул он.

Ранее адвокат рассказал о залоге, который назначил Дурову суд. Накануне в Париже прошло первое слушание по делу основателя Telegram. Дурова поместили под судебный надзор и запретили покидать Францию.