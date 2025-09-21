Финский лидер Александр Стубб пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с НАТО заявлениями о гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«По всем параметрам видно, что он (Стубб — прим. ред.) хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении», — подчеркнул он.

По словам Соскина, Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и Стубб этим пользуется. Сейчас создается опасная ситуация, когда финский президент пытается устроить провокацию, чтобы убедить американского лидера Дональда Трампа поддержать Украину.

Ранее Стубб заявил, что европейские страны не будут учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины.