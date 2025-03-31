Стубб заявил о потерявшем терпение к России Трампе

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о том, что терпение американского лидера Дональда Трампа по отношению к России «на исходе». Об этом сообщило издание Yle .

«У меня сложилось впечатление, что терпение со стороны США тоже на исходе, и это, на мой взгляд, хорошо», — сказал Стубб после игры в гольф с Трампом.

Он добавил, что обсудил возможность введения новых рестрикций против России с американским коллегой и разработчиком санкционного пакета Линдси Грэмом.

Кроме того, лидер Финляндии выступил с инициативой заключить мирный договор к католической Пасхе, которая в этом году состоится 20 апреля. По его мнению, дата будет нести несколько смыслов — религиозный праздник и три месяца президентства Трампа.

«Это Пасха, и это подходящий момент для безусловного прекращения огня», — предложил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Белого дома уведомила европейских политиков, что в США рассчитывают добиться прекращения огня на Украине до католической Пасхи. Источники газеты Financial Times в западных и украинских политических кругах рассказали, что подписание мирного соглашения может состоятся в день Пасхи или ближе к 9 Мая.