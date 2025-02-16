Трамп установил дедлайн для прекращения огня на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля. Об сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, европейских политиков уведомили, что в США рассчитывают добиться прекращения огня на Украине до католической Пасхи, которую отмечают 20 апреля.

В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что одной из главных тем стала деэскалация конфликта на Украине. Также он заявил, что встреча Путина и Трампа состоится в Саудовской Аравии в конце февраля.

В воскресенье американская делегация вылетела в Эр-Рияд, где пройдут переговоры с российскими представителями. Спецпредставитель Стив Уиткофф выразил надежду на хороший прогресс по решение украинского конфликта.