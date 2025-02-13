Названы вероятные даты прекращения огня в зоне спецоперации

FT: Путин и Трамп заключат сделку по Украине в Пасху или День Победы

Прошедшие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали началом выхода из украинского кризиса. С большой долей вероятности лидеры двух стран заключат сделку для прекращения боевых действий на Пасху, которую в этом году отметят 20 апреля, или на 9 Мая. Об этом со ссылкой источники в западных и украинских политических кругах сообщила газета Financial Times .

По словам собеседников журналистов, на важной дате для прекращения боевых действий настоит президент России Владимир Путин.

«Путин захочет [заключить сделку] в такой знаменательный день, как этот», — заявили источники.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в минувшую среду, 12 февраля. В ходе беседы лидеры двух держав обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта.

Трамп по итогам общения с российским лидером объявил, что диалог по Украине начнется незамедлительно. Он подчеркнул, что направит для участия в переговорах госсекретаря Марка Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника Стива Уиткоффа.

Журналисты FT отметили, что изначально отвечавший за вопрос урегулирования украинского конфликта Кит Келлог в команду не попал

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил участия Украины и стран Евросоюза в переговорах по урегулированию кризиса.

Он пояснил, что российско-американский диалог пройдет отдельно и его результаты учтут обязательно.

«Главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон», — подчеркнул Песков, добавив, что европейские страны могут обратиться к администрации США для участия в процессе.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока не может сказать, кто войдет в переговорную команду от России. Окончательное решение примет глава государства.