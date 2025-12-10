Стубб сделал громкое заявление о мире на Украине

Мирное соглашение на Украине ближе, чем когда-либо. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб на мероприятии в Хельсинки, его слова передало агентство Bloomberg .

«Мы довольно близки к соглашению», — заявил финский президент.

Переговоры по Украине касаются трех отдельных документов, отметил Стубб. В них включены вопросы будущей структуры европейской безопасности. Президент Финляндии утверждает, что сейчас в переговорном процессе наступил этап согласования приемлемых условий сделки.

В понедельник после визита Владимира Зеленского в Лондон на встречу с главами Франции, Германии и Великобритании Стубб заявил о прогрессе в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом он отметил, что для некоторых действий требуется больше времени.

В конце ноября Стубб назвал ближайшие дни решающими для Украины.