Стубб заявил о прогрессе по Украине после переговоров лидеров ЕС с Зеленским

Фото: РИА «Новости»

Президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление о прогрессе в урегулировании на Украине после переговоров между президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне. Об этом он написал в соцсети X.

«Прошли плодотворные переговоры с  Владимиром Зеленским  и европейскими союзниками о следующих шагах к миру», — отметил Стубб.

Он добавил, что ЕС тесно сотрудничает с «друзьями из США».

Ранее стало известно, что кот Ларри отказался заходить в резиденцию на Даунинг-стрит, вместе с Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Украинский лидер прилетел в столицу Британии для встречи с премьер-министром Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

