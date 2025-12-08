Стубб заявил о прогрессе по Украине после переговоров лидеров ЕС с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление о прогрессе в урегулировании на Украине после переговоров между президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне. Об этом он написал в соцсети X .

«Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру», — отметил Стубб.

Он добавил, что ЕС тесно сотрудничает с «друзьями из США».

Ранее стало известно, что кот Ларри отказался заходить в резиденцию на Даунинг-стрит, вместе с Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Украинский лидер прилетел в столицу Британии для встречи с премьер-министром Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.