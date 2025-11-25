Президент Финляндии назвал ближайшие дни решающими для Украины

Президент Финляндии Стубб: ближайшие дни станут решающими для мира на Украине

Ближайшие сутки имеют решающее значение в вопросе достижения мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил финский лидер Александер Стубб после онлайн-встречи с европейскими лидерами по украинскому вопросу.

«Мы вместе работаем над прекращением огня и установлением устойчивого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу. Следующие несколько дней и недель могут стать решающими», — написал он в соцсети Х.

Сегодня представители ЕС и «коалиции желающих» подняли тему переговоров по Украине и американского мирного плана. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз против любых изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, способные подорвать потенциал ВСУ.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США оказались единственным государством на Западе с инициативами по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Россия положительно оценивает американскую позицию.