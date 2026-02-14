Ilta-Sanomat: Стубб вступил в перепалку на панельной дискуссии в Мюнхене

Президент Финляндии Александр Стубб затеял спор с главой Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции. Об этом сообщила финская газета Ilta-Sanomat .

В какой-то момент диалога Нгози заявила, что у Финляндии маленький размер, имея в виду территорию и экономику. Стубб потерял самообладание и перешел на личности.

«Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами», — ответил президент.

После этого Нгози указала на принадлежность Финляндии к «малым и средним странам», не являющимися глобальной силой.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупреждал, что республика может в результате повторить судьбу Украины после разрушения отношений с Россией. Он напомнил, что в стране самый высокий уровень безработицы в Европе и слабая экономика на фоне усиливающейся милитаризации.