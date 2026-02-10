В Финляндии заявили о риске стать второй Украиной

Мема: Финляндия может стать второй Украиной из-за курса против России

«Финские политики разрушили отношения с Россией. Страдает экономика, уровень безработицы самый высокий в Европе. Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается», — написал Мема.

Политик связал возможные угрозы с ухудшением отношений с Россией и курсом Хельсинки после вступления Финляндии в НАТО. По его мнению, страна выбрала слишком рискованный маршрут и стала действовать жестче в отношении Москвы не только в заявлениях, но и на практике.

Действующий президент страны Александр Стубб давно известен своими антироссийскими высказываниями. Ранее он призвал вооружить Украину до зубов и назвал это единственным действенным решением для сдерживания.