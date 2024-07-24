Стрелявший в Трампа мог действовать в одиночку. Что думают в США

Директор ФБР Рэй: стрелявший в Трампа мог не иметь сообщников

Томас Крукс, стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог не иметь сообщников. Такую гипотезу высказал директор ФБР Кристофер Рэй, выступая в конгрессе. Его слова привело издание New York Times .

Рэй предположил, что стрелявший мог осмотреть площадку, на которой позже выступал Трамп, с помощью беспилотника.

Также, по его словам, ФБР до сих пор не выяснило мотивы, из-за которых Крукс решился на покушение.

Накануне глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку, признав, что спецслужбы провалили работу, если допустили покушение. Ранее ее ведомство признало, что отклоняло запросы на усиление охраны Трампа.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Кандидат остался жив, но получил ранение в ухо. Стрелявшего ликвидировали на месте.