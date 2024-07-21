Секретная служба признала, что отклоняла запросы на усиление охраны Трампа

Секретная служба США отклоняла запросы на усиление охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа в течение двух последних лет. Об этом газете The New York Times сообщил официальный представитель структуры Энтони Гульельми.

«В субботу Секретная служба подтвердила, что отклоняла поступавшие запросы на дополнительные федеральные ресурсы, которые запрашивали представители Дональда Трампа в течение последних двух лет», — отметили журналисты.

Гульеми отметил, что запросы об усилении охраны не относились именно к предвыборному митингу в Пенсильвании, на котором на Трампа совершили покушение.

«В ситуациях, в которых Секретная служба не могла выделить людей на охрану Трампа, к нему посылали сотрудников правоохранительных сил местного уровня или силовых структур отдельных штатов», — объяснил он.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, в него выстрелил житель Пенсильвании. Одна из пуль задела правое ухо политика.