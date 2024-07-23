Глава Секретной службы США подала в отставку

Глава Секретной службы США подала в отставку после покушения на Трампа

Annabelle Gordon/Keystone Press Agency
Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Секретной службы США, занимающейся охраной первых лиц, Кимберли Читл подала в отставку. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Накануне Читл признала провал спецслужб, допустивших покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако в тот момент отказалась уходить в отставку, назвав себя самой квалифицированной кандидатурой для этой должности.

Ранее она сообщала, что Секретная служба работает со всеми федеральными и местными ведомствами, чтобы помочь в расследовании произошедшего.

Официальный представитель структуры Энтони Гульельми сообщил, что Секретная служба не раз отклоняла запросы на усиление охраны Трампа, поступавшие от его представителей.

Покушение на кандидата в президенты США произошло 13 июля во время выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Трампу задело правое ухо. Стрелявшего Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте.

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