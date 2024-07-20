Детали подготовки покушения на Трампа раскрыли в США

Совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэттью Крукс за несколько часов до начала предвыборного мероприятия изучил местность с помощью дрона. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

«Днем 13 июля Томас Мэттью Крукс запустил беспилотник по запрограммированной траектории полета, чтобы изучить территорию выставочного комплекса Butler Farm перед выступлением Трампа», — отметили журналисты.

Крукс запускал БПЛА как минимум несколько раз. Он изучал выставочный комплекс сразу после объявления его местом проведения митинга Трампа. Стрелок посещал площадку в качестве зарегистрированного участника. В машине Крукса полицейские обнаружили около 100 патронов, бронежилет и взрывчатку.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля. Кандидат в президенты получил ранение в ухо и потерял много крови, но его уже выписали из больницы.