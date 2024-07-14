Один человек погиб во время стрельбы на митинге Трампа в Пенсильвании

WTAE: один человек мог погибнуть при стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании

Фото: Freepik

Один человек погиб во время стрельбы на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщил телеканал WTAE.

До этого появилась информация о стрельбе на мероприятии. На кадрах с трансляции выступления политика видно, как он резко взялся за ухо. На фоне были палящие звуки, а люди позади экс-главы Штатов пригнулись и закричали. После этого к Трампу направились телохранители. Из уха республиканца текла кровь.

Как сообщила газета The New York Times, пуля прошла в сантиметрах от головы экс-главы Штатов. Сейчас он чувствует себя хорошо, проходит медосмотр. Секретная служба начала расследовать обстоятельства произошедшего. Стрелявшего пока не поймали.

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