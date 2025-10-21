«Стратегическая ставка». Почему Венгрия стала местом переговоров

Проведение российско-американских переговоров в Венгрии позволит премьер-министру Виктору Орбану заработать политические очки для себя и своей страны. Медиа- и политтехнолог Рамиль Харисов сообщил об этом Telegram-каналу 360.ru .

«Для Орбана это стратегическая ставка: превратить Венгрию в одну из единственных точек коммуникации между Востоком и Западом. Организация саммита Трампа и Путина в Будапеште усиливает его личную позицию внутри страны и повышает международный вес правительства», — объяснил он.

Если другие члены Евросоюза лишь выражают озабоченность украинским кризисом, то Венгрия предпринимает реальные действия. По мнению Харисова, это возможность заявить, что национальный суверенитет важнее коллективных обязательств.

«Правовой статус визита [президента России Владимира] Путина вызывает серьезное напряжение в ЕС. Венгрия фактически бросает вызов Брюсселю», — сказал политтехнолог.

Харисов отметил, что сам по себе маршрут Путина станет символическим. Из-за закрытого неба президентский самолет пролетит через Турцию и Балканы — редкие зоны европейского нейтралитета.

«Этот перелет станет символом: между Россией и Западом еще остаются узкие коридоры для переговоров, и Будапешт готов стать их перекрестком», — заявил Харисов.