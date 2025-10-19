«Наступают опасные времена». Европу уличили в попытке сорвать саммит мира в Будапеште

Европейские страны могут предпринять попытку помешать провести саммит России и США в Венгрии. Такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Они пытаются найти способы сорвать саммит мира в Будапеште. Наступают опасные времена», — предупредил аналитик.

Таким образом Кошкович отреагировал на пост президента Украины Владимира Зеленского, который написал, что после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом состоялась конференц-связь с лидерами нескольких европейских стран. В беседе также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отдельно Зеленский поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте. Президент Украины также проинформировал партнеров о деталях своего разговора с Трампом.