Каллас назвала неприятным возможный приезд Путина в Будапешт

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас без восторга отнеслась к возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Это неприятно — видеть, как человек, которого МУС постановил взять под стражу, собирается в европейскую страну», — заявила Каллас.

Она добавила, что у США есть множество возможностей надавить на Россию за столом переговоров.

Ранее испанская газета El Pais также назвала встречу российского и американского президентов в Венгрии «политическим кошмаром» для Евросоюза. При этом европейцы понимают, что встреча может оказаться полезной, если поспособствует урегулированию конфликта на Украине.