В Болгарии заявили о готовности пропустить борт Путина

МИД Болгарии готов предоставить воздушный коридор для самолета президента России Владимира Путина во время перелета в Будапешт на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил в эфире Болгарского национального радио глава МИД Георг Георгиев.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения этой задачи», — сказал министр.

На вопрос журналистов о возможности предоставить воздушный коридор Георгиев поинтересовался, может ли состояться такая встреча, если одного из участников на ней не будет.

Российский президент Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа провести саммит в Будапеште. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова взять на себя организацию обеспечения безопасности предстоящих переговоров.

На фоне информации о подготовке саммита Россия — США канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что это повлияет на урегулирование конфликта на Украине. Похожую позицию выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.