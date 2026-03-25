Странные детали на крыльях летящего к Ирану B-2 Spirit смутили экспертов

TWZ: на направляющихся к Ирану B-2 Spirit обнаружили странные детали на крыльях

Стратегические бомбардировщики США B-2 Spirit взяли курс на Иран, на передней части их крыльев оказались неопознанные белые прямоугольные элементы. Об этом сообщил онлайн-журнал TWZ .

Детали внешне похожи на калибровочные маркеры, которые ранее зафиксировали на B-2 во время испытаний. Однако их присутствие на самолетах в условиях реальных операций вызвало вопросы у специалистов.

Некоторые эксперты предполагают, что речь может идти о новых сенсорах или комплексах радиоэлектронной борьбы, способных выявлять угрозы и оперативно на них реагировать, сохранив низкую заметность техники для радаров.

По другой версии, странные элементы — это следствие обновления радиопоглощающего покрытия. На самолетах уже внедряют наработки для B-21 Raider, чтобы увеличить срок службы и повысить эффективность использования флота Spirit.

Несмотря на появление преемника в лице B-21 Raider, сам B-2 Spirit продолжает оставаться очень важным национальным активом Америки и служит подтверждением инженерного замысла своих разработчиков из Northrop.

Две недели назад военный министр США Пит Хегсет заявил, что американская армия нанесет Ирану самые масштабные воздушные удары. По его словам, Америка не закончит, пока не победит.