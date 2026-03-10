Пентагон анонсировал самые мощные удары по Ирану

Во вторник, 10 марта, военные США нанесут по иранской территории самые масштабные воздушные удары в рамках операции с Израилем. Об этом объявил военный министр Пит Хегсет, его слова привел телеканал Fox News .

Американская сторона, подчеркнул Хегсет, не закончит с Ираном, пока окончательно не победит его.

«Мы вновь будем наносить самые интенсивные удары по территории Ирана. Наибольшее количество бомбардировщиков и истребителей, разведданные станут еще лучше, чем когда-либо», — заявил он.

Глава Пентагона добавил, что США поставили себе цель уничтожить оборонную и ракетную промышленную базу Ирана, а также — весь его флот. Хегсет констатировал, что возможности республики по пускам ракет заметно снизились.

Журналист Такер Карлсон заявлял, что США перестали быть страной, за которую нужно воевать. Так он отреагировал на удар по начальной школе в Тегеране.