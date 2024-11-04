Стояногло обратился к жителям Молдавии после оглашения промежуточных итогов

Кандидат Стояногло призвал к спокойствию независимо от итога выборов в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор, уволенный из-за политики нынешнего лидера страны Майи Санду, Александр Стояногло призвал граждан страны сохранять спокойствие независимо от результатов голосования. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие, независимо от цифр. Голос каждого заслуживает уважения», — написал он.

После подсчета 90% голосов Стояногло занял лидирующую позицию, набрав 50,81% против 49,19% Санду. Однако когда подсчитали 93,33%, конкурентка обогнала экс-генпрокурора, набрав 50,49% против 49,51% оппонента.

При этом в Гагаузии — родине Стояногло, политик с большим перевесом победил Санду. После обработки более 90% бюллетеней стало известно, что там он набрал 95,92% голосов.