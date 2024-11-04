В Гагаузии Стояногло с огромным перевесом победил Санду по количеству голосов

ЦИК Молдавии: В Гагаузии Санду с большим отрывом отстала от Стояногло по голосам

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло сокрушительно победил действующего лидера республики Майю Санду по количеству голосов в Гагаузии. Согласно данным на сайте ЦИК, по итогам обработки более 90% бюллетеней, он набрал 95,92% против 4,08% оппонентки.

Стояногло родился в Гагаузии, ранее работал генеральным прокурором страны, однако его уволили, предположительно, из-за режима президента Майи Санду.

В Молдавии признали состоявшимся второй тур президентских выборов. После подсчета 90% бюллетеней лидирующую позицию занимал Стояногло, набрав 50,81%. При этом Санду идет с небольшим отрывом — 49,19%, поэтому еще может догнать оппонента.

ЦИК Молдавии сообщил, что более 50% избирателей проголосовали на выборах. На участках побывали свыше 1,5 миллиона человек.