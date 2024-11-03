Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии после подсчета 90% голосов

В Молдавии закончился второй тур президентских выборов. Согласно данным на сайте ЦИК, при подсчете 90% голосов лидирует бывший генпрокурор Александр Стояногло.
Он набирает 50,81% голосов избирателей. Действующий президент Майя Санду идет с небольшим отрывом, за нее проголосовали 49,19% избирателей.
После закрытия избирательных участков Стояногло и Санду обратились к членам избиркомов и электорату. Президент попросила персонал избирательных участков ответственно подойти к подсчету голосов вне зависимости от того, какого кандидата они представляют. Стояногло поблагодарил избирателей за участие в голосовании.
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