Израиль несколько лет планировал операцию против Ирана

Служба внешней разведки Израиля «Моссад» несколько лет планировала операцию против Ирана. Об этом сообщило издание Ynet.
Израильские разведчики уже давно развернули базу для начиненных взрывчаткой беспилотников в «самом сердце Ирана». В ночь на 13 июня военные активировали эти дроны для атаки на пусковые установки ракет класса «земля — земля». Они находятся недалеко от Тегерана.
Также «Моссад» расположил в центре Ирана системы высокоточного оружия вблизи иранских зенитно-ракетных комплексов.
ЦАХАЛ атаковал Иран в ночь на 13 июня. Целью стали иранская ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные возможности государства.
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