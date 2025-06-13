Израиль несколько лет планировал операцию против Ирана

Служба внешней разведки Израиля «Моссад» несколько лет планировала операцию против Ирана. Об этом сообщило издание Ynet .

Израильские разведчики уже давно развернули базу для начиненных взрывчаткой беспилотников в «самом сердце Ирана». В ночь на 13 июня военные активировали эти дроны для атаки на пусковые установки ракет класса «земля — земля». Они находятся недалеко от Тегерана.

Также «Моссад» расположил в центре Ирана системы высокоточного оружия вблизи иранских зенитно-ракетных комплексов.

ЦАХАЛ атаковал Иран в ночь на 13 июня. Целью стали иранская ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные возможности государства.