Израиль прекратил работу посольств по всему миру

Израильское руководство распорядилось о приостановить работу дипмиссий по всему миру. Об этом со ссылкой на посольство Израиля в Москве сообщило РИА «Новости» .

Дипломатические миссии закрыли «в связи с недавними событиями».

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ атаковал ключевые ядерные объекты Ирана. Жертвами атаки стали физики-ядерщики и высокопоставленные военные. Пострадали более 90 человек.

В ответ на удар Иран запустил в сторону Израиля свыше 100 дронов. Аятолла Али Хаменеи пригрозил израильскому руководству мощным ответом на атаку. Генштаб ВС Ирана заявил, что Израиль перешел все границы, поэтому у исламской республики больше нет ограничений на удары.