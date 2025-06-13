Израиль прекратил работу посольств по всему миру

Израильское руководство распорядилось о приостановить работу дипмиссий по всему миру. Об этом со ссылкой на посольство Израиля в Москве сообщило РИА «Новости».
Дипломатические миссии закрыли «в связи с недавними событиями».
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ атаковал ключевые ядерные объекты Ирана. Жертвами атаки стали физики-ядерщики и высокопоставленные военные. Пострадали более 90 человек.
В ответ на удар Иран запустил в сторону Израиля свыше 100 дронов. Аятолла Али Хаменеи пригрозил израильскому руководству мощным ответом на атаку. Генштаб ВС Ирана заявил, что Израиль перешел все границы, поэтому у исламской республики больше нет ограничений на удары.
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