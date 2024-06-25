Стартовали переговоры о членстве Молдавии в ЕС

ЕС и Молдавия в Люксембурге начали межправительственную конференцию, формально запустившую переговоры о вступлении Кишинева в Евросоюз. Трансляцию межправконференции ведет сайт Еврокомиссии.

«От членства в ЕС должны выиграть как Молдавия, так и Евросоюз… Молдавия должна продолжать реформы, чтобы соответствовать критериям», — заявила на открытии конференции глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.

Она предположила, что сегодняшние переговоры будут непростыми. При этом выразила надежду на то, что Молдавия все же станет членом Евросоюза.

В Люксембурге также впервые официально проходят переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС. Организатором сессии выступило бельгийское председательство за несколько дней до вступления Венгрии в права председателя в Совете Евросоюза, которая с критикой относится к вступлению Украины в объединение.