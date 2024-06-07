Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз инициируют в июне

FT: ЕК порекомендует начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия поспешит инициировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне, до начала председательства Венгрии. Об этом сообщила газета Financial Times .

По мнению членов ЕК, Украина выполнила предъявленные для интеграции требования — приняла антикоррупционные меры, занялась борьбой с политическим лоббированием, ввела новые правила декларирования доходов чиновников и защитила языковые меньшинства. Источники издания заявили, что 7 июня чиновники попросят начать консультации.

«ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку до того, как Будапешт возьмет на себя обязанности председателя блока», — сказал один из инсайдеров.

Старт переговоров должны поддержать все члены Евросоюза. Венгрия уже выступила против Украины в блоке из-за возможных исторических последствий.