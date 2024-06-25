ЕС официально начал переговоры с Украиной о приеме в союз

Глава МИД Бельгии Лябиб: с Украиной начали переговоры о вступлении в ЕС

Евросоюз официально начал переговоры с Украиной о ее вступлении в объединение. Об этом сообщила глава бельгийского МИД Аджа Лябиб. Ее выступление транслировали на сайте Еврокомиссии.

«Мы приступаем к сессии, которая открывает переговоры», — констатировала дипломат.

Межправительственные конференции с участием ЕС, Украины и Молдавии проходят 25 июня в Люксембурге.

Ранее СМИ писали, что Еврокомиссия поспешит организовать переговоры о принятии Украины в ЕС в июне, до начала председательства Венгрии. Но в итоге венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что хоть его страна и не согласна с процессом вступления, блокировать его она не станет.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупреждал о «серьезных исторических последствиях» начала переговоров о принятии Украины в Евросоюз.