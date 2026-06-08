Стартовали масштабные учения НАТО у границ России

В Европе 8 июня стартуют двухнедельные воздушные учения Ramstein Flag 2026 с участием 18 стран — союзников. Основные действия развернутся на территории Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Испании, сообщила пресс-служба Объединенного командования ВВС НАТО.

В маневрах задействуют более 200 единиц авиатехники, включая самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A и беспилотник RQ-4D Phoenix. В рамках концепции НАТО по гибкому боевому развертыванию они в течение двух недель, начиная с 8 июня, совершат до 150 вылетов в день с более чем 20 оперативных площадок в трех зонах совместных операций, от самых северных районов Норвегии до южных районов Испании.

«Учения Ramstein Flag проводятся в рамках расширенной программы мониторинга и контроля Vigilance Activity. Уроки, извлеченные из этой итерации, и опыт, полученный в ходе учений, будут напрямую способствовать реальному сдерживанию и обороне НАТО», — сообщили военные.

Несмотря на то, что учения пройдут на обширной территории Европы, основными участниками станут Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Испания. Некоторые из них граничат с Россией.

Ранее Союзный корпус быстрого реагирования НАТО провел учения на заброшенной платформе лондонского метрополитена. Военные отрепетировали действия в случае удара со стороны России.