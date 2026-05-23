Силы НАТО отрепетировали войну с Россией из лондонского метрополитена

В ответ на критику за неподготовленность к столкновению с Россией дислоцированные в Великобритании силы НАТО провели военные учения «Аркадный удар». Они заняли станцию метро в Лондоне, чтобы проверить способность отразить атаку и нанести удар, сообщила газета The Independent .

Союзный корпус быстрого реагирования НАТО (ARRC) обосновался на заброшенной платформе «Чаринг-Кросс» на перекрестке главных улиц Вестминстера. Станция метро стала подземным штабом, который руководил отработкой модели НАТО «разведка-удар» с применением средств радиоэлектронной борьбы.

«В этом и во всех сценариях, которые мы отрабатываем, у России есть два критически важных преимущества. Во-первых, они могут сосредоточить боевую мощь в точке своего нападения, в то время как мы обязаны защищаться повсюду и всегда», — сказал командующий британским центром ARRC генерал-лейтенант Майк Элвисс.

Вторым преимуществом он назвал первоначальный импульс, которым обладает напавшая страна. В случае конфликта британская группировка продумала концепцию ведения боевых действий путем разведки и нанесения ударов. Именно ее отрепетировали военные.

Учения прошли после того, как командующий Сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью раскритиковал страны-члены альянса за устаревшие формы мобилизации и отсутствие глубины обороны. Он призвал в 2030 году быть во всеоружии.

Ранее крупные сухопутные учения Karelian Sword 26 начались у границы России со стороны Финляндии. В них примут участие в том числе военные из США и Великобритании.