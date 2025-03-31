Стармер и Трамп договорились о коллективном давлении на Путина

Британский премьер-министр Кир Стармер и американский лидер Дональд Трамп договорились о давлении на российского президента Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте правительства Великобритании.

«Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — процитировало агентство фрагмент документа.

Президент США и Кир Стармер увиделись в Париже на встрече «коалиции желающих». При этом сам Трамп до этого заявил, что «определенно» не хотел бы вводить вторичные пошлины против России. Также глава государства заговорил о «психологическом дедлайне» для перемирия на Украине.

Он отметил, что не обрадуется, если Россия начнет затягивать мирное урегулирование. В таком случае США введет вторичные пошлины на нефть и поднимет тарифы с 25 до 50%.