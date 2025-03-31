Трамп признался в нежелании вводить вторичные пошлины против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что «определенно» не хотел бы вводить вторичные пошлины против России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американский лидер оценил вероятность их введения в ходе общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

«Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины в отношении России, но если они будут введены, это будет нехорошо для них», — заявил он.

Ранее Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на российскую нефть в случае срыва сделки о прекращении боевых действий на Украине. По его словам, покупателям энергоресурсов из России также запретят вести бизнес с американскими компаниями.

До этого главе Белого дома не понравились комментарии президента РФ Владимира Путина относительного украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, слова о нелегитимности главы киевского режима и тех, кого он назначил на управленческие должности, в том числе в региональных органах власти.