Трамп признался в нежелании вводить вторичные пошлины против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что «определенно» не хотел бы вводить вторичные пошлины против России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Американский лидер оценил вероятность их введения в ходе общения с журналистами пресс-пула Белого дома.
«Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины в отношении России, но если они будут введены, это будет нехорошо для них», — заявил он.
Ранее Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на российскую нефть в случае срыва сделки о прекращении боевых действий на Украине. По его словам, покупателям энергоресурсов из России также запретят вести бизнес с американскими компаниями.
До этого главе Белого дома не понравились комментарии президента РФ Владимира Путина относительного украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, слова о нелегитимности главы киевского режима и тех, кого он назначил на управленческие должности, в том числе в региональных органах власти.