Президент США Дональд Трамп заявил, что для начала прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн». Так он высказался во время общения с журналистами пула Белого дома, трансляцию вели на YouTube-канале ANI News .

Американский лидер ответил на вопрос, имеется ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня.

«Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», — отметил он.

До этого Трамп пригрозил России введением вторичных пошлин на нефть, пообещав поднять тарифы с 25 до 50%. Это произойдет в случае, если он сможет договориться с Москвой о прекращении огня на Украине.

Ранее The New York Times сообщила, что в апреле 2022 года генералы ВСУ входили в группу американских военных, координировавших цели ракетных ударов по позициям ВС РФ в зоне спецоперации. Одним из них был генерал-лейтенант Михаил Забродский.