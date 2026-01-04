Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом после атаки США

«Starlink предоставляет жителям Венесуэлы бесплатную услугу широкополосного интернета до 3 февраля, обеспечивая непрерывную связь», — отметили в SpaceX.

Президент США Дональд Трамп 3 января объявил о массированном ударе по Венесуэле и захвате лидера республики Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес. Военную операцию провело элитное подразделение Delta Force. В результате агрессии погибли минимум 40 человек, в том числе мирные жители и военные.

Глава Пентагона Пит Хегсет допускал, что США проведут полномасштабную операцию против Венесуэлы, если это потребуется. На этом фоне в Совфеде посоветовали европейским странам приготовиться, так как Соединенные Штаты отказали в суверенитете всему Западному полушарию.