Глава Пентагона не исключил полномасштабную операцию США в Венесуэле

США не исключают возможности проведения полномасштабной операции в Венесуэле. Об этом в эфире телеканала CBS заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он подчеркнул, что именно Штаты установят правила, как дальше начнут развиваться события в Венесуэле.

«В конечном счете мы будем контролировать, что произойдет дальше. Армия США готова», — ответил Хегсет на вопрос о возможности проведения полномасштабной операции на территории Венесуэлы.

Хегсет добавил, что Пентагон провел операцию по аресту Мадуро в поддержку Минюста США.

«Марко Рубио прав в том, что заранее уведомлять конгресс об этом необязательно. Но в случае продления операции мы будем держать его в курсе. Они наши партнеры», — заключил шеф Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция по захвату Мадуро должна была состояться на несколько дней раньше, но ее переносили из-за непогоды.