В Совфеде призвали европейских вассалов США приготовиться

Клишас: США отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария

США отказали всем странам Западного полушария в праве на суверенитет, Европе необходимо приготовиться. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Андрей Клишас.

Он назвал очень содержательным общением с журналистами главы Белого дома Дональда Трампа.

«США мимоходом отказали в праве на суверенитет странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться», — написал Клишас.

Трамп на фоне операции против Венесуэлы призвал не подвергать сомнению лидерство Штатов в Западном полушарии, а также помнить о доктрине Монро, провозглашающей американский континент зоной, закрытой от вмешательства других держав.

Ранее среди европейских стран произошел раскол в оценках действий США против Венесуэлы и захвате президента Николаса Мадуро. Во Франции обвинили Штаты в нарушении международного права, Италия поддержала Трампа, а в Еврокомиссии призвали к мирной передаче власти.