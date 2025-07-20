Стамбул остался предпочтительной площадкой для переговоров России и Украины

Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров по урегулированию конфликта в Стамбуле после выбора даты встречи. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

«Переговорной площадкой остается Стамбул», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас российская сторона готова к продолжению диалога и ожидает от Украины согласования даты встречи.

Украинский лидер Владимир Зеленский в минувшую субботу, 19 июля, объявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров передал запрос в Россию о проведении третьего раунда переговоров на следующей неделе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом заявление украинского лидера.

С предложением провести третий раунд переговоров в Стамбуле выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что к встрече делегаций двух стран все готово и сторонам необходимо договориться о продолжении диалога.