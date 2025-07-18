В Кремле позитивно отнеслись к желанию Зеленского активизировать переговоры
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге назвал позитивным сигналом желание Владимира Зеленского активизировать переговоры. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Действительно, мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — заявил официальный представитель Кремля.
Ранее Зеленский встретился с Рустемом Умеровым, которого назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны. В частности, глава киевского режима поручил ему усилить работу на переговорном треке.
Накануне Песков заявил, что в третьем раунде российской и украинской сторонам необходимо будет обсудить меморандумы по урегулированию, однако дата этой встречи пока неизвестна. До этого предстоит завершить обмен пленными и телами, добавил он.