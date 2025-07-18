В Кремле позитивно отнеслись к желанию Зеленского активизировать переговоры

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге назвал позитивным сигналом желание Владимира Зеленского активизировать переговоры. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Действительно, мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Зеленский встретился с Рустемом Умеровым, которого назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны. В частности, глава киевского режима поручил ему усилить работу на переговорном треке.

Накануне Песков заявил, что в третьем раунде российской и украинской сторонам необходимо будет обсудить меморандумы по урегулированию, однако дата этой встречи пока неизвестна. До этого предстоит завершить обмен пленными и телами, добавил он.